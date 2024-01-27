السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اللواء فاروق المقرحي: القانون يحارب عصابات العملات الأجنبية بقوة (فيديو)

اللواء فاروق المقرحي
اللواء فاروق المقرحي

كشف اللواء فاروق المقرحي، أستاذ القانون الجنائي، عن طبيعة الجرائم التي ترتكبها عصابات النقد الأجنبي في ظل الأزمات الاقتصادية.

وقال المقرحي، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة "سي بي سي"، إن هذه العصابات تستغل الفرصة للتلاعب بسعر الصرف والحصول على أرباح غير مشروعة من خلال شراء وبيع العملات الأجنبية بدون ترخيص.

وأشار إلى أن القانون المصري يعاقب بشدة على هذه الجريمة، ويفرض عقوبات تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد على المتورطين فيها، مهما كانت الكميات المضبوطة.

وتابع أن العملة هي وسيلة للتبادل والتجارة، وليست سلعة للاستثمار، وأن القانون يحمي النظام النقدي المصري من أي تهديدات أو تحديات.

في المساء مع قصواء اللواء فاروق المقرحي استاذ القانون الجنائي الجرائم النقد الأجنبي عصابات النقد الأجنبي العملات الاجنبية السجن

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