نجاة شخصين من الموت في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدينة المنيا، حادث انقلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة، وتسبب الحادث في إصابة شخصين.

وانتقلت رجال الأمن وسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقام رجال الأمن بإجراء المعاينات اللازمة، وإزالة أثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

كان قد ورد بلاغا إلى الأجهزة الأمنية بالمنيا، بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين أن انقلاب سيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.