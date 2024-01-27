7 مصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق إسكندرية الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث على طريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وأسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجرى إخطار مديرية أمن الجيزة لتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.