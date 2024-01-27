السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تدعو لدورة استثنائية للجامعة العربية غدًا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أعلن السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أن دولة فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وأوضحت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الجامعة العربية في بيان اليوم أن الجلسة تدعو لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، بالتدابير المؤقتة التي على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨.

وأضاف السفير العكلوك، بأن هذا الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين، أتى بالتنسيق مع المملكة المغربية، بصفتها رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

واختتم المندوب الدائم لدولة فلسطين بأنه من المتوقع أن تعقد الدورة المطلوبة غدا الساعة 11 صباحًا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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فلسطين ترحب بحكم محكمة العدل الدولية

ورحبت دولة فلسطين أمس بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، حيث قام قضاة المحكمة بتقييم الوقائع والقانون، مصدرين حكمهم لصالح الإنسانية ومبادئ القانون الدولي.

ودعت دولة فلسطين حسب بيان وزراة الخارجية جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باعتبار هذه التدابير التزامات قانونية ملزمة.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنه على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والحرص على ألا تكون متواطئة في ارتكابها.

وأضافت “إن أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.

وأكدت دولة فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة.

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فلسطين جامعة الدول العربية محكمة العدل الدولية مهند العكلوك إسرائيل

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