الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة في مصرع سائق "توك توك" على يد عاطل ببولاق الدكرور

طعن بسلاح أبيض
طعن بسلاح أبيض

تجري النيابة العامة  ببولاق الدكرور تحقيقات موسعة في واقعة مقتل سائق “توك توك” طعنا بسلاح أبيض على يد عاطل، بعد مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان الضحية وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال سائق “توك توك” به آثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين أنه أثناء مرور المتوفي شاهد أحد الأشخاص ينهال ضربا علي نجله الصغير فتوقف للدفاع عنه ونصرته إلا أن والد الطفل لم يستمع له ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة أقدم على إثرها والد الطفل بطعن السائق مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جهات التحقيق ببولاق الدكرور مقتل سائق توك توك سلاح أبيض مشاجرة الطب الشرعي الصفة التشريحية

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