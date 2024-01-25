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حوادث

النيابة تعاين موقع مصرع عائلة كاملة في انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

انتقلت النيابة العامة لموقع حادث سقوط سيارة ملاكي في مصرف زراعي بطريق طحا-المرج بدائرة مركز شرطة ديرب نجم في محافظة الشرقية، وأسفر عن مصرع 5 من عائلة واحدة بينهم موظف ونجله وحفيده، للمعاينة والتحقيق في الواقعة.

النيابة تعاين موقع مصرع عائلة كاملة في انقلاب سيارة بالشرقية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ من مستشفى ديرب نجم المركزى يفيد مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة (رب أسرة ونجله وحفيده وزوجة نجله وحماة نجله) إثر سقوط سيارتهم الملاكي في مصرف زراعي بطريق طحا المرج بدائرة المركز.

وبانتقال قوة أمنية الي مكان الحادث وبالفحص تبين أن سبب الحادث يرجع لاختلال عجلة قيادة السيارة التي كانت الأسرة تستقلها على طريق طحا المرج مما تسبب في سقوط السيارة في المصرف الزراعي، وأسفر الحادث عن مصرع كل من "عمارة. ع. ع" 62 عامًا ويعمل مدير بالتربية والتعليم بالمعاش ويقيم في عزبة شيمي بدائرة مركز ديرب نجم ونجله “محمد” 32 عامًا وإسراء. ا. ع" 22 عامًا و"زوجة نجله" ووالدتها “أميمة ا.ع” والطفل الرضيع “عبد الله.م.ع” (حفيد الأول).

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثامين ونقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن الجثامين وتكليف المباحث لكشف غموض وملابسات الحادث.

 

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