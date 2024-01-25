الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة في حريق مخزن أخشاب بالسلام.. ماس كهربائي السبب

حريق مخزن
حريق مخزن

كشفت تحقيقات نيابة السلام في حريق نشب داخل مخزن أخشاب في شارع الترولي بمدينة السلام بالقاهرة، أن ماسا كهربائيا صادر من لوحة الكهرباء وراء اندلاع النيران.

كانت قد تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل مخزن خشب في شارع الترولي بمدينة السلام في محافظة القاهرة، وعلى الفور وجه اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع  بقوات الحماية المدنية لمحل البلاغ ودفعت ب8 سيارات إطفاء.

وفرض رجال الحماية المدنية بالقاهرة كرودنا أمنيا لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للعقارات السكنية المجاورة للمخزن محل الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.

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