الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسى لـ"الشاهد": كتاب العهد القديم يؤكد وجود الفلسطينيين بأرضهم قبل إسرائيل

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إنه في العهد القديم لدى الإسرائيليين الله سبحانة وتعالى قال لإبراهيم: "أعطيك أرض غربتك"، أي أنه غريب عن هذا البلد، مشيرًا إلى أن هناك حادثة أخرى تؤكد وجود الفلسطينيين بأرضهم قبل إسرائيل، وهي أن سيدنا إبراهيم قدم على مصر وكانت زوجته سارة في عمر السبعين عامًا وهي راعية غنم.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن له عقلية ناقدة لهذه الرواية وذلك لأن المصريين كان يعتبرون رعاة الأغنام رجس، بدليل أن يوسف قال لأهلة: "تعالوا كلوا بعيدًا عن المصريين لأن المصريين ينظرون لرعاة الغنم على أنهم رجس لهم".

وتساءل خلال الحلقة، فهل هذه سارة راعية الغنم التي يشتهيها الملك كما يقول الإسرائيليون، وعمرها 70 عامًا، ولهذا يرون أن الله أنزل اللعنات على رأس الملك، كما أن إبراهيم قال للملك أنها شقيقته وليست زوجته، مؤكدًا أن الملك وفقًا للقصة بالتوراة كان نبيلًا وقام بمنح إبراهيم بغال وحمير و2 ليحرصوه حتى يخرج من مصر.

وتابع، أن إبراهيم عندما خرج من مصر قال لزوجته: "لأني نلت خيرًا بسببك في مصر سنذهب لفلسطين قولي لابى مالك ضرار بفلسطين أنك شقيقتي"، مؤكدًا أن المهم في الرواية أن فلسطين كانت موجودة طبقًا للرواية التوارتية. 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود

وسيم السيسي العهد القديم الإسرائيليين الفلسطينيين أرضهم ابراهيم

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