خبير: السياحة العلاجية فى مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن الدولة تحركت بشكل كبير لتطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن السياحة العلاجية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن طب الأسنان في مصر أصبح من ضمن السياحات العلاجية بما يمتلكه من تقنيات حديثة ومتطورة.

وتابع أنه يوجد سياحة لعلاج فيروس سي، والسائح خلالها يأخذ كورس العلاج بالإضافة إلى أنه يقوم بعمل رحلة سياحية، مؤكدًا أن أسوان تشهد رواجًا في السياحة العلاجية لمرضى القلب،مشيرًا إلى أن التأمين الصحي أصبح على مستوى عالمي هو الآخر.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف عمليات التجميل لتكون ضمن المنظومة السياحية، وخلال مشكلة كوفيد الدولة اهتمت بأن تكون مستشفيات العزل على أعلى مستوى، خاصة أن بعض السياح تم نقلهم لمستشفيات العزل.