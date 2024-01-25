الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: السياحة العلاجية فى مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن الدولة تحركت بشكل كبير لتطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن السياحة العلاجية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن طب الأسنان في مصر أصبح من ضمن السياحات العلاجية بما يمتلكه من تقنيات حديثة ومتطورة.

وتابع أنه يوجد سياحة لعلاج فيروس سي، والسائح خلالها يأخذ كورس العلاج بالإضافة إلى أنه يقوم بعمل رحلة سياحية، مؤكدًا أن أسوان تشهد رواجًا في السياحة العلاجية لمرضى القلب،مشيرًا إلى أن  التأمين الصحي أصبح على مستوى عالمي هو الآخر.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف عمليات التجميل لتكون ضمن المنظومة السياحية، وخلال مشكلة كوفيد الدولة اهتمت بأن تكون مستشفيات العزل على أعلى مستوى، خاصة أن بعض السياح تم نقلهم لمستشفيات العزل.

الخبير السياحي السياحة العلاجية السنوات الأخيرة مصر شهدت تطور علاج فيروس سي العلاج الصحي السياحي

مواد متعلقة

السبكى يبحث مع سفير رواندا تعزيز السياحة العلاجية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للوافدين

شلبى: مصر تستطيع جذب أكثر من 200 ألف سائح لمنتج السياحة العلاجية

شعبة السياحة والفنادق تكشف أهم مناطق السياحة العلاجية بجنوب سيناء

خطة "الرعاية الصحية" لجذب أكبر عدد من السائحين ضمن برنامج السياحة العلاجية

نائب وزير السياحة: هناك اهتمام بالسياحة الإفريقية وخاصة لنمط السياحة العلاجية

خطة الرعاية الصحية لتطوير السياحة العلاجية في مصر (خاص)

"الصحة" توجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية

"مش موجودة غير فى مصر".. "الغرف السياحية" تبرز أنواع السياحة العلاجية

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة