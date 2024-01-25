الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: نقف على أرض صلبة.. وقادرون على الصمود رغم الأزمات

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، الخبير الإقتصادي، إنه رغم الأزمات العالمية إلا أن مصر لم تتخلف عن سداد أي التزامات عليها، رغم خروج 22% من الاستثمارات الأجنبية من مصر بسبب الأزمات العالمية.

وأضاف البهواشي خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات الانكماشية التي استخدمتها البنوك العالمية أدت لضعف العملة المحلية وزيادة الطب على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن المشكلة لدينا بمصر مستوردة.

وأكد أن الدولة عملت على كل المحاور ولكن يجب تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي، ولكن تطبيق ذلك أمر صعب لأن معايير الإنتاج بها استيراد، مشيرًا إلى أننا مطالبون بزيادة الصادرات المصرية وضبط الأسواق ومستهدفاتنا لنعلم ما نحتاج إليه ونعمل عليه.

لدينا الإمكانيات التي تتيح لنا الصمود

وأوضح أن مصر الآن، تقف على أرض صلبة رغم الأزمات العالمية؛ نظرًا لوجود الأمن والاستقرار، كما أن لدينا الإمكانيات التي تتيح لنا الصمود وإيجاد بدائل لأن المشكلة التي نعيشها الآن وقتية.

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