متحدث الحكومة يعلن انتهاء الأزمة الاقتصادية بعد 6 سنوات (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن مصر ليست وحدها في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها الدول النامية في عام 2024، مشيرًا إلى أن الأزمات المتتالية التي ضربت الاقتصاد العالمي، مثل جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع التضخم، تؤثر على جميع الدول.

وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten"، إن رئيس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على هذه التحديات واستعادة النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابية التي حققتها في عام 2015/2016.

وأضاف، أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنًا ملحوظًا بعد ست سنوات، أي في عام 2030، وسيعود إلى مستوياته السابقة قبل الأزمات العالمية.

وأوضح أن تحسن الاقتصاد يعني خفض التضخم وزيادة التوظيف وتحقيق معدلات نمو عالية، مشيرًا إلى أن التضخم العالمي بدأ ينخفض وفقًا لبيانات البنك المركزي الأمريكي، وهذا سينعكس إيجابيًا على جميع الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تعكس الأزمة العالمية، خاصة التضخم، وأن الدولة تسعى للوصول إلى معدل تضخم أقل من 10 % في عام 2025.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025، وأن مصر ستحقق مؤشرات اقتصادية متميزة بحلول عام 2030، كما كانت قبل الأزمة العالمية.