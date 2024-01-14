الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: الأزمة الاقتصادية خانقة وغير مسبوقة وسنتجاوزها

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعلم تمامًا أن القطاعات الإنتاجية هي السبيل الوحيد لاستدامة نمو الاقتصاد المصري من صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا معلومات وأنشطة أخرى مثل السياحة وغيرها. 

 

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "نعمل على تطوير الدولة بطريقة ثابتة حتى بالرغم من تعرضنا لأزمة اقتصادية غير مسبوقة".

وتابع: "نعي تمامًا أن الأزمة الاقتصادية خانقة ونعمل ليلًا ونهارًا لوضع الحلول لتجاوز الأزمة وبإذن الله سنتجاوزها خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يقول إن 2024 ستكون سنة تحدٍ لكل الدول النامية والعالم كله كاقتصاد. 

كما أشار إلى أن الاضطرابات السياسية في المنطقة تضيف على الدولة ضغوطًا أخرى، وبالرغم من ذلك الدولة المصرية تعمل وفق خطة بكل ثبات من أجل تحقيق رؤية 2030.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأزمة الاقتصادية اكسترا نيوز العاصمة الإدارية

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