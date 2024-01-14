مدبولى عن مشروع العاصمة الإدارية: القاهرة تضخمت بصورة كبيرة جداً

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع أبراج العاصمة الإدارية يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "هناك العديد من فرص العمل يوفرها هذا المشروع في الشركات والمناطق التجارية والترفيهية وغيرها"، مؤكدًا أن هذا المشروع يضيف للاقتصاد المصري.

وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات العملاقة التي عملت عليها الدولة المصرية، مضيفًا: "ناس كثيرة جدًا شككت في هذا المشروع وقالت إنه لن يُكتب له النجاح، لكن اليوم معظم دول العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن إدارية جديدة وعواصم إدارية جديدة في الدول الكبرى بما فيها الصين".

وأشار إلى أن الدولة كانت تستشرف المستقبل، نظرًا لأن القاهرة القديمة تضخمت بصورة كبيرة جدًا، والحل كان الخروج بالأنشطة الإدارية والحكومية إلى الخارج وجذب التنمية المستقبلية إلى أماكن أخرى؛ لأن القاهرة أصبحت مكدسة.