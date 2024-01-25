تقارير دولية: ارتفاع جديد لسعر الدولار عالميًا.. وتباين أداء الأسواق الناشئة

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.86% خلال أسبوع التداول القصير ليستقر عند أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر مع صدور بيانات قوية في الولايات المتحدة، من بينها ارتفاع مطالبات البطالة، فضلًا عن تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، ومنها تصريح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي تسبب في تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال شهر مارس.

اليورو

وانخفض اليورو بنسبة 0.48% ليتداول بالقرب من أضعف مستوى له منذ منتصف شهر ديسمبروسط ارتفاع الدولار على الرغم من تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي التي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية.

الجنيه الاسترليني

وبالمثل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.39% على خلفية صدور بيانات اقتصادية من شأنها التأثير على النظرة المستقبلية لمسارالسياسة النقدية ببنك إنجلترا.

الين الياياني

علاوة على ذلك، تراجع الين الياباني بنسبة 2.19%، ليصبح أسوأ العملات أداءً، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ أكثر من سبعة أسابيع.

عملات الأسواق الناشئة

مع ارتفاع الدولار، انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.73% هذا الأسبوع، وسجل أدنى مستوى له في شهريوم الثلاثاء.

وتكبد المؤشر أغلب الخسائر خلال تعاملات مطلع الأسبوع، حيث تراجع تسعير الأسواق لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أدلى العديد من أعضاء البنك بتصريحات تميل إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة ستحدث في وقت متأخر عما يسعره السوق، علاوة على ورود البيانات الاقتصادية الخاصة ببعض بالأسواق المتقدمة، والتي كانت أقل دعمًا للتوقعات باتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة نحو تيسير السياسة النقدية. وشهدت تداولات أخر يومين بالأسبوع ارتفاع المؤشر بشكل طفيف وسط تحسن المعنويات وارتفاع أسعار النفط.

الراند الجنوب أفريقي

كان الراند الجنوب أفريقي (-1.98%)، والذي يعد مقياسًا لمعنويات الأسواق الناشئة، أسوأ العملات أداءً، حيث انخفض على خلفية ارتفاع الدولار وتراجع التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات تراجع توليد الكهرباء بشكل كبير، مما يشيرالى تزايد مشكلات جنوب إفريقيا، والذي يعاني بالفعل من أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

الوون الكوري الجنوبي

وفي سياق مشابه، جاء الوون الكوري الجنوبي (-1.87%) في المرتبة الثانية، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية نوفمبر، وذلك بعد تصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي التي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى تزايد المخاوف الجيوسياسية، بما في ذلك القلق من نتائج الانتخابات التايوانية التي أدت إلى انخفاض الطلب على العملة.

الروبل الروسي

من ناحية أخرى، كان الروبل الروسي (+0.49%) هو العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث صعدت العملة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وتصريح بنك روسيا بأن صافي مبيعات العملات الأجنبية للمصدرين زادت بشكل كبير خلال شهر ديسمبر.