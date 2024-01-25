هل تنجح مصر في تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات؟

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشؤن التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للتصدير والاستيراد لديها فروع كبرى في أفريقيا وأوروبا والدولة العربية وكان هناك خطة كبري من أجل الترويج الأمثل والعمل على زيادة الصادارات المصرية عبر استخدام هذه الفروع كمراكز تجارية هامة في هذه الدول.

وأضاف “شعير” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات يحتاج إلى جذب اسثتمارات أجنبية ضخمة من أجل العمل علي زيادة الطاقة الإنتاجية في المصانع.

وأشار “شعير” إلى أنه من أجل العمل علي جذب الاسثتمارات الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية فلابد أن تقدم الحكومة محفزات جديدة للقطاع الخاص تشتمل علي خفض الضرائب لمدة معينة بالاضافة الي تسهيلات في الحصول علي الأراضي الصناعية للمشروعات الكبري التي يتم تصدير منتجاتها للخارج.

وأوضح “شعير” أنه لابد من تسهيل مناخ الاستثمار في مصر بصورة أفضل من الموجودة حاليا، ولابد من العمل علي تنمية الاستثمارات الأجنبية بالاضافة إلي فتح أٍواق جديدة للصادارات المصرية في الخارج والعمل علي المنافسة القوية للمنتجات المصرية في هذه الأسواق مشيرًا إلى أن الصادارات المصرية لها مستقبل واعد بشرط زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع والعمل علي تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل وجود الطاقة الانتاجية الهامة التي يتم تصديرها للخارج.

وأكد أنه لابد من العمل جيدا علي الاستفادة من انضمام مصر الي البريكس والعمل علي التبادل التجاري مع هذه الدول عبر تبادل العملات وزيادة حجم التبادل التجاري بحيث يكون في صالح مصر ومما لاشك فيه أن مصر تسعي لذلك ولديها القدرة علي العمل علي هذا الهدف الاستيراتيجي الهام.