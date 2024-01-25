"الأممية لحقوق الإنسان": إسرائيل أمام مأزق داخلى قبل إعلان "العدل الدولية" قرارها

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن إسرائيل أمام مأزق داخلي كبير قبل إعلان العدل الدولية قرارها بشأن جرائم الاحتلال في غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

نفاد أدوية التخدير فى غرف العمليات بمجمع ناصر الطبى

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن نفاد أدوية التخدير في غرف العمليات بمجمع ناصر الطبي، مؤكدةً أن كمية الوقود المتبقية تكفي لأقل من 5 أيام فقط.

المستشفى يعمل بـ10% من طاقته البشرية

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الصحي والإنساني بمجمع ناصر الطبي كارثي للغاية، مشيرةً إلى أن المستشفى يعمل بـ10% من طاقته البشرية في ظروف قاسية.