قطر: المشاركة بمعرض القاهرة للكتاب تدعم العلاقات الثقافية مع مصر

أكد جاسم أحمد البوعينين، مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة القطرية، حرص بلاده على المشاركة في معرض القاهرة الدولي فى دورته الـ55، والذي يعد محفلًا ثقافيًا مهمًا.

وأوضح البوعينين- في تصريحات صحفية- أن المشاركة القطرية بالمعرض تأتي بهدف دعم وبناء علاقات جديدة مع العاملين في مجال الثقافة وصناعة النشر، بالإضافة إلى عرض الإنتاج الفكري القطري لدور النشر القطرية.

إصدارات قطرية في معرض القاهرة للكتاب

وأشار إلى عرض إصدارات وزارة الثقافة القطرية لكل ما هو جديد ومتنوع في العديد من مختلف علوم المعرفة من الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى الإصدارات المميزة من كتب الأطفال.

وأكد أن المشاركة أيضًا تأتي للترويج لمعرض الدوحة الدولي للكتاب والمقرر عقده مايو المقبل، والبحث عن دور نشر جديدة للمشاركة في المعرض.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 100 كتاب في معرض القاهرة هذا العام، بالإضافة إلى المكتبة الإلكترونية الخاصة بوزارة الثقافة القطرية، التي تعرض جميع إصدارات الوزارة من خلال المسح عبر "الباركود" الذي يمكن من تحميل وقراءة الكتب الخاصة بالوزارة.

وشهدت بوابات معرض القاهره الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

افتتاح معرض الكتاب

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.