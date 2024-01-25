مدير معرض البحرين للكتاب: حريصون على التواجد باستمرار فى معرض القاهرة للكتاب

أكد مدير معرض البحرين الدولي للكتاب بشار جاسم، حرص المملكة على التواجد باستمرار في معرض القاهرة الدولي للكتاب، معربًا عن سعادته للمشاركة بالدورة الحالية.

وأشار جاسم إلى مشاركة إصدارات هيئة البحرين للثقافة بتوجيه من الشيخ خليفة بن أحمد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، بإصدارات الهيئة في شتى المجالات لتعزيز الهوية الوطنية للمملكة في التاريخ والآثار والتراث والشعر والأدب والعديد من المجالات لنقل المعارف الخاصة بالبحرين إلى مصر.

ولفت إلى أن جناح الهيئة البحرينية يتضمن عرض مجموعة من أحدث إصدارات مشروع "النشر المشترك" من إبداعات المؤلفين والكتاب البحرينيين، بهدف الترويج للمبدعين البحرينيين.

وقال "إن الجناح يشتمل أيضًا على كتب أخرى تتناول موضوعات التراث والأدب والفن والتاريخ والآثار، وغيرها، إضافة إلى إصدارات مشروع كتب البحرين الثقافية"، منوهًا بأن تلك المشاريع الثقافية لدى البحرين تأتي لدعم الكتاب والأدباء.

مشروع نقل المعارف

ولفت إلى مشروع نقل المعارف الذي يستهدف نقل الكتب العالمية وترجمتها إلى اللغة العربية، مشيرًا إلى اكتمال المشروع وإصدار نحو 50 كتابًا، يستطيع الكتاب الاستفادة منها في العديد من المجالات ومنها الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفن، وتحليل الخطاب.

وأشار إلى تعاون مملكة البحرين أيضًا مع مصر في عدد من المجالات الثقافية الاخرى، كالفنون التشكيلية، دار الأوبرا.

كان قد قال أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومساعد رئيس الوزراء، إن جناح المركز بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، استثمر الأدوات المختلفة التي عمل المركز على تطويرها خلال السنوات الماضية في مجالات الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم أفضل خدمة لزوار الجناح.

وأوضح "الجوهري"- في تصريحات، اليوم الخميس- أن مشاركة المركز بالمعرض من المشاركات الرائدة، حيث تمثل نقلة نوعية على مستوى عرض وتقديم المحتوى عبر آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور من خلال وسائط رقمية مختلفة، سواء كانت المنصات الرقمية أو المساحة الافتراضية عبر الميتافيرس، والتي تتيح للزائر "جولة افتراضية" يستخدم فيها تقنية "الميتافيرس".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.