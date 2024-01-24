الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوسف عبدالحفيظ: تجربتى مع الفريق الأول جيدة.. وأحاول الاستفادة من العمل مع كولر

يوسف سيد عبد الحفيظ
يوسف سيد عبد الحفيظ

أكد يوسف سيد عبدالحفيظ، لاعب الأهلي أنه يحاول تحقيق أكبر استفادة في تجربته مع الفريق الأول من خلال انضمامه لمعسكر المارد الأحمر في الإمارات.

ويخوض الأهلي معسكر في دولة الإمارات خلال فترة التوقف الحالية.

قال يوسف عبدالحفيظ، في تصريحات عبر موقع الأهلي: "تجربتي مع الفريق الأول جيدة للغاية، أحاول تحقيق أكبر استفادة من العمل مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر".

وأضاف "هناك كثير من الاختلافات بين اللعب مع فريق الشباب والفريق الأول، ومعدل الجري أكبر بكثير".

وواصل حديثه "أحاول التركيز بشكل أكبر من أجل الظهور بشكل جيد عندما أحصل على الفرصة، وأحاول التعلم على قدر الإمكان من هذا المعسكر".

وأتم تصريحاته "مركزي الأساسي هو لاعب وسط ومع بداية الموسم أصبحت أشارك أكثر في مركز الظهير الأيمن، ولكن كولر دفع بي في وسط الملعب".

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