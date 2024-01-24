توقف الاستثمارات في شركة النقل والهندسة.. سيناريو التخارج لصالح القطاع الخاص

خسائر قُدرت بـ 250 مليون جنيه..

كشف تقرير خطة الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن توقف الاستثمارات بشركة النقل والهندسة خلال العام المالي 2023/2024.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن التصفية هو أقرب السيناريوهات المتوقعة لمستقبل شركة النقل والهندسة - إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية- مع استغلال أرض الشركة إما بالبيع أو إنشاء مشروع استثماري عليها.

وأوضحت المصادر، أن فكرة إنشاء مصنع الإطارات علي أرض الشركة أًصبحت ضعيفة بسبب حاجة المشروع لاستثمارات ضخمة، مُشيرًا إلى أن هناك شركات أجنبية تعاقدت مع الحكومة علي إنشاء مصنع جديد في العين السخنة باستثمارات تُقدر بمليار يورو بخلاف توسع القطاع الخاص المصري حاليا في صناعة الاطارات.

وأكدت المصادر أن هناك جهات أخري تسعي لانشاء مصنع الاطارات ولذلك أصبحت فكرة انشاء مصنع جديد للاطارات ضعيفة في ظل التوجه الحالي للحكومة من التخارج من بعض الصناعات والأنشطة لصالح القطاع الخاص.

وشهدت مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 خلو مخطط الشركة من تحقيق أي إيردات أو تصدير مع وجود خسائر بقيمة 250 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بتحقيق خسائر بقيمة 237 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022 وهو ما يؤكد أن الاتجاه الأقرب لمستقبل الشركة هو التصفية وبيع أراضيها أو المشاركة في استغلال الأرض.

جدير بالذكر أن شركة النقل والهندسة احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية هي صاحبة إطارات النسر أول إطار مصري محلي الصنع وكان هناك اتجاه لاحياء الشركة عبر مصنع الاطارات الكبير.