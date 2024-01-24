الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تسهم في ظيادة الصادارات

المناسترلي: تطوير مصانع قطاع الأعمال كنز استراتيجي يساهم في ضبط الأسعار

المهندس إبراهيم المناسترلي
المهندس إبراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن الصناعات المعدنية في شركات قطاع الأعمال العام كنز استراتيجي مهم.

أضاف المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تشهد حاليا طفرة في الصناعات المعدنية، من خلال اهتمام الحكومة، مشيرا إلى أنها تعد إرث الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكانت بمثابة العمود الرئيسي في التنمية الصناعية فترة حكمه، ما يؤكد أن الدولة ترغب في عودة هذه الشركات لمكانتها من أجل زيادة الإيرادات وفتح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

أوضح أن هناك شركات قد تم تصفيتها نتيجة عدم التطوير في السابق مثل الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك والأهلية لصناعة الحديد والصلب.

اهتمام كبير من الدولة بالصناعات المعدنية

أشار إلى أنه يوجد اهتمام كبير للغاية من الدولة في التوقيت الحالي من أجل تطوير هذه الشركات والمصانع التي تعمل على توفير المنتجات بأسعار مناسبة، من أجل ضبط السوق بخلاف قدرتها على زيادة الصادارات والإيرادات، وهو ما سيعود على الدولة وخزينتها بالنفع، حيث يتم توريد حصة من إيرادات أرباح هذه الشركات في خزينة الدولة سنويا.

تابع المناسترلي أن الحل الرئيسي أمام الحكومة حاليا أصبح الاهتمام بالجانب الصناعي لخفض الفاتورة الاستيرادية وجلب العملة الصعبة عبر زيادة الصادارات، وهو ما يسهم في تنمية الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا أن توفير فرص العمل عبر تطوير هذه الشركات من خلال الاستثمار الأجنبي سيعزز من موقف الحكومة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة زيادة التضخم على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تعد فرصة جيدة للشراكة مع القطاع الخاص.

 

 

 

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