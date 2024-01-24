جلال برجس: معرض الكتاب فرصة ثقافية كبيرة.. و4 فعاليات لي بالقاهرة

يحل الكاتب الأردني الكبير جلال برجس ضيفا على مصر لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 2 فبراير إلى آخر أيام المعرض، ويحل ضيفا على أربع ندوات هي، 2 فبراير ندوة آفاق الرواية العربية في معرض الكتاب بلازا 2 في تمام الخامسة والنصف مساء.

كما يناقش سيرته الروائية "نشيج الدودوك"، والصادرة عن دار الشروق في نادي الشروق للكتاب في الثالث من فبراير في تمام الثانية عشرة ظهرا.

ويناقش برجس كتابه نشيج الدودوك ايضًا في مركز بساط الثقافي في 4 فبراير في تمام السادة مساء، وأخير وفي الخامس من فبراير يوقع برجس سيرته الروائية نشيج الدودود في قاعة حفلات التوقيع بلازا 1 في تمام الثالثة ظهرا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وعن المعرض قال جلال برجس:" معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة ثقافية كبيرة، من شأنها أن ترفد أي زائر له بما في مصر من ثقافة عريقة، في أروقة المعرض وخارجه، إنه حدث سنوي كبير، يتوافد إليه العديد من الكتاب والمهتمين من مختلف أنحاء العالم العربي، فهو شكل جميل من أشكال الممارسة الثقافية، تجاوز الاشتغال التجاري نحو الاشتغال الثقافي بحيث بات مصدر جذب للكثير، وهذا من شأنه أن يرفع من نسبة القراءة على الصعيد المصري والعربي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" إني من المواظبين على التواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتالي الاقتراب من الحياة في مصر على صعيديها الثقافي، والاجتماعي، إذ تربطني علاقات وثقى بعدد كبير من مثقفيها وكتابها وقرائها الذي أكن لهم تقديرًا عاليا ومحبة كثيرة.

فعاليات جلال برجس

واكمل:" وتأتي زيارتي هذه إلى مصر التي أعتز بها جدًا، لأشارك في أنشطة معرض الكتاب، وفي عدد من الندوات التي تستهدف إصداري الجديد "نشيج الدودوك" الذي صدر بطبعة مصرية عن دار الشروق، حيث سأوقع نسخًا، بعد ندوة ستقام حوله.