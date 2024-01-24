الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: تركيب أنظمة حديثة للتحكم في التصرفات المائية طبقًا للإحتياجات الفعلية

وزير الرى
وزير الرى

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين كل من وزارة الموارد المائية والري وشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية وشركة روبيكون واتر استراليا، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس تامر نافع عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية،  جوردى بوجاديس المدير الإقليمي لشركة روبيكون واتر استراليا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.

وصرح الدكتور سويلم، أن وزارة الموارد المائية والري تسعى دائمًا للإستفادة من أحدث الوسائل التي من شأنها رفع كفاءة وتحسين عملية إدارة المياه، حيث تهدف هذه المذكرة للتعاون ونقل الخبرات بشأن تطوير المنشآت المائية وأنظمة التحكم والقياس في القنوات المائية لرفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضي الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.

تحديث نظام التحكم في التصرفات المائية بالقنوات المائية

وطبقًا لمذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين الأطراف الثلاث في مجالات دراسة تحديث نظام التحكم في التصرفات المائية بالقنوات المائية لرفع كفاءة إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودراسة تصميم وتركيب بوابات التحكم في تصرفات المياه بما يضمن الإدارة المثلى للمياه، ودراسة آليات تركيب أنظمة التحكم في التدفقات المائية اللازمة لتوصيل مياه الري بالكميات المناسبة للإحتياجات المختلفة، والعمل على إعداد دراسات تهدف لتطبيق التحكم الذاتي في القنوات المائية للوفاء بالمتطلبات المتغيرة لاستخدامات المياه عن طريق قياس الإحتياجات الفعلية على مستوي الترع عند بوابات التحكم وإجراء تعديلات تلقائية للتصرفات.

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الجدير بالذكر أن شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية هي شركة متخصصة في مجال المشروعات الهندسية ذات الصلة بمشروعات إدارة المياه وأعمال التصميمات والتركيبات والصيانة والإٍستشارات الفنية، وتُعد شركة روبيكون واتر استراليا شركة رائدة في مجال تصميم وتركيب بوابات التحكم في مياه الري لتعظيم كفاءة وإنتاجية واستدامة إستخدام المياه في قطاع الزراعة.

مياه الري تصرفات المياه بوابات التحكم تحديث نظام التحكم التصرفات المائية

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