الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: السد العالى علامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر ستروى لأجيال

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عددا من العاملين الذين شاركوا فى بناء السد العالى، وتكريم عدد من العاملين بالهيئة من المحالين للمعاش، وممثلي "جمعية بناة السد العالي"، وذلك في ختام زيارته لمحافظة أسوان..

حيث تم تكريم آدم محمد آدم أرباب والذى عُين بالسد العالى في عام ١٩٦٥ والذى كان أحد العمال المشاركين في بناء السد العالى، كما تم تكريم اسم المرحوم الكيميائى الشاذلى حسن عوض الله مدير عام  كبير كيميائيين بهيئة السد العالى والذى وافته المنية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣، كما تم تكريم كل من المهندس طارق فيصل رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بالهيئة، والجيولوجى عبد الإله محمد عبدالله مدير عام الأمن بالهيئة من المحالين للمعاش على ما قدموه طوال مدة خدمتهم من أعمال لخدمة الوطن، كما قام الدكتور سويلم بتكريم ممثلين عن "جمعية بناة السد العالي"، كما قام ممثلي الجمعية بإهداء درع تكريم للسيد الوزير.

تمكن المصريون من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر

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وزير الرى يستعرض خطة أعمال التطوير والصيانة لمنشآت السد العالى وخزان أسوان

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وزير الرى يؤكد أهمية بذل الجهد من العاملين للحفاظ على منظومة السد العالى وخزان أسوان

وقال الدكتور سويلم "الفخر لبناه السد" هذا العمل الذى أنجزه المصريون خلال ملحمة بناء السد العالى، متوجهًا بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، عندما تمكن المصريون من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر ستروى لأجيال عديدة قادمة.

كان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قد تفقد عملية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، والذى يعد أحد مشروعات الوزارة التى تهدف لضمان استمراية تشغيل مكونات القناطر المختلفة بكفاءة من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر لزيادة التحكم فى إمرار التصرفات المائية المطلوبة وفى الأوقات المحددة.

جمعية بناة السد العالي الميكانيكية والكهربائية الدكتور سويلم السد العالي الموارد المائية والري

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وزير الرى يستعرض خطة أعمال التطوير والصيانة لمنشآت السد العالى وخزان أسوان

وزير الرى يؤكد أهمية بذل الجهد من العاملين للحفاظ على منظومة السد العالى وخزان أسوان

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