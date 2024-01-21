الأحد 21 يناير 2024
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مصر

وزير الرى يؤكد أهمية بذل الجهد من العاملين للحفاظ على منظومة السد العالى وخزان أسوان

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المعامل المركزية وورش المعدات التابعة للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان.

حيث تفقد الدكتور سويلم المعامل المركزية بهيئة السد العالى والخاصة باختبارات الخرسانة والتربة، للوقوف على توافر أحدث الأجهزة بالمعامل في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة حاليًا في هذا المجال.

عمل الصيانات الدورية اللازمة للمعدات والحفاظ عليها

كما تفقد أيضا ورش المعدات بهيئة السد العالى للإطمئنان على حالة المعدات، حيث وجه الدكتور سويلم بالإستمرار في عمل الصيانات الدورية اللازمة لهذه المعدات والحفاظ عليها، مع قيام هيئة السد العالى بتحديد أي معدات إضافية تكون هناك حاجة لتوفيرها لصالح منظومة العمل بالهيئة، مع التنسيق مع باقى جهات الوزارة لتبادل المعدات فيما بينها طبقًا لحاجة العمل، كما أكد كذلك إدراج هذه المعدات في المنظومة المركزية الخاصة بحصر ومتابعة معدات الوزارة.

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وأكد الدكتور سويلم أهمية بذل الجهد من كافة العاملين بهيئة السد العالى للحفاظ على هذه المنظومة الهامة المتمثلة في السد العالى وخزان أسوان وما يتبعهما من ورش ومعامل، ومواصلة أعمال التطوير والصيانة بما ينعكس على تمكين هذه المنظومة من العمل بأعلى مستويات الكفاءة.

كذلك، تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى منشآت السد العالى للاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد، التى تتم بعناية وحرص شديدين، وذلك فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان..

كما صرح الدكتور هانى سويلم بأنه حريص على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، وخصوصًا منظومة السد العالي وخزان أسوان، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة.

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