السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: التطبيق الدقيق لمعايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز

وزير الرى
وزير الرى

تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، مقر مبنى هندسة ري إسنا موجها بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمبنى، كما تفقد مبنى إدارة قناطر إسنا الجديدة، وإدارة الأملاك بالوجه القبلي، وتفقد المستشفي والنادي المقامين على أملاك الرى بإسنا، حيث وجه الدكتور سويلم للسيدة المهندسة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لبحث تطوير استغلال أملاك الرى الواقعة أمام مبنى هندسة ري إسنا، ودراسة زيادة إيرادات الوزارة من هذه الأملاك، وسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الإدارية التى تم رصدها فى استغلال أملاك الري بالمستشفى والنادى.

وخلال لقائه العاملين.. أكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات تحصيل المستحقات الخاصة بالوزارة لتمكين الوزارة من زيادة المكافآت التحفيزية للعاملين بها، كما شدد علي تطبيق معايير وآليات التحفيز والمكافآت لتحقيق عدالة توزيع المكافآت والحوافز علي جميع المستويات الوظيفية بالوزارة، والعمل على زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالوزارة.

كما وجه بتطوير فرع مركز التدريب الإقليمى بإسنا لتوفير المزيد من الدورات التدريبية المتميزة للعاملين بمحافظات الوجه القبلى.

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الري: التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية

وفي سياق آخر استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والجهات الأمنية في إزالة كل أشكال التعديات على المجارى المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.

وأكد الدكتور سويلم أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكل أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع كل الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

ضرورة إزالة التعديات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعد واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

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