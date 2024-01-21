وزير الرى: خطة للصيانة البيولوجية والتطهيرات الميكانيكية واليدوية لسلامة نطاق حماية خزان أسوان

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مقر الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان، ومقر الإدارة العامة لرى أسوان، ومقر الادارة العامة لخزان أسوان، وذلك فى ثانى ايام زيارته لمحافظة أسوان..

كما إلتقى وزير الموارد المائية والري، بالعاملين بالهيئة والإدارتين، حيث استمع لطلبات ومقترحات جميع العاملين، موجها بالاستجابة لما هو متاح منها طبقا للوائح والقوانين المنظمة، ومشيرا لحرصه على التواصل الدائم مع العاملين بمختلف المحافظات والإستماع لمطالبهم بما ينعكس على تطوير منظومة العمل والاستجابة للمقترحات البناءة التى تخدم الوزارة.

صرف حافز التميز الغير اعتيادى للعاملين

وعقب ذلك، تفقد الدكتور سويلم ورشة الصيانة المشتركة لإدارتى رى أسوان وخزان أسوان، حيث أشاد وزير الرى بالمجهودات الكبيرة المبذولة من العاملين بالورشة، ومؤكدا على صرف حافز التميز الغير اعتيادى للعاملين بالورشة تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لصالح الوزارة.

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال الصيانه الدورية لشباك الوقاية أمام خزان اسوان بالحبس الفاصل بين السد العالي والخزان، وأعمال التطهيرات الميكانيكية واليدوية الجارية حاليا لضمان سلامة نطاق حماية خزان أسوان، بالاضافة لمتابعه أعمال الصيانة البيولوجية بالحبس وبما يضمن سلامة وأمان النطاقات.

وزار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، محافظة أسوان أمس، حيث تفقد عملية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، والذى يعد أحد مشروعات الوزارة التى تهدف لضمان إستمراية تشغيل مكونات القناطر المختلفة بكفاءة من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر لزيادة التحكم فى إمرار التصرفات المائية المطلوبة وفى الأوقات المحددة.

كما تفقد موقع المنطقة التجريبية لاستخدام الرى الحديث فى مزارع قصب السكر بزمام ترعة بلوخر بمركز ادفو بمحافظة أسوان.