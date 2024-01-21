سويلم: السد العالي أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين وحمى مصر من الجفاف والفيضانات

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى منشآت السد العالى للإطمئنان على أعمال الصيانة الدورية للسد والتى تتم بعناية وحرص شديدين، وذلك فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان..

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، وخصوصًا منظومة السد العالي وخزان أسوان، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة.

تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى والجارى تنفيذها حاليا بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، حيث إلتقى بممثلى الشركات المصرية العاملة فى تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد مشيدًا بمجهوداتهم المتميزة فى تنفيذ أعمال التطوير.

كما إلتقى الدكتور سويلم بالمهندسين والعاملين بالسد العالى، وموجهًا بمواصلة أعمال المتابعة الدورية للسد العالى وإستمرار أعمال الصيانة له، ومشيدًا بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام ومعربًا عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم.

وأشار أيضا إلى أن مشروع إنشاء السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" وأهم منشأ مائى فى مصر، وقد نظم السد العالى عملية الرى وحمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات، ويمثل قدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة.

كما تفقد الدكتور سويلم ورشة الصيانة المشتركة لإدارتى رى أسوان وخزان أسوان، حيث أشاد وزير الرى بالمجهودات الكبيرة المبذولة من العاملين بالورشة، ومؤكدا على صرف حافز التميز الغير اعتيادى للعاملين بالورشة تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد لصالح الوزارة.

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال الصيانه الدورية لشباك الوقاية أمام خزان اسوان بالحبس الفاصل بين السد العالي والخزان.