وزير الرى يستعرض خطة أعمال التطوير والصيانة لمنشآت السد العالى وخزان أسوان

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا بمقر الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، حيث تم إستعراض عدد من العروض التقديمية التي توضح أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية، وأعمال التطوير والصيانة الدورية التي تتم لكافة منشآت السد العالى وخزان أسوان.

وعقب ذلك، عقد الدكتور سويلم 3 لقاءات مع شباب المهندسين بالهيئة، والسادة المهندسين بالهيئة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة، وخلال هذه اللقاءات إستمع إلى طلبات ومقترحات العاملين لتطوير منظومة العمل بالهيئة ورؤية التطوير المستقبلية.

رفع كفاءة العاملين بالهيئة وتحسين منظومة العمل

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالهيئة وتحسين منظومة العمل، والتوجيه بالإستجابة لطلبات العاملين بما ينعكس إيجابًا على منظومة العمل والمتاح منها طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، كما توجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالهيئة على مجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية مع الدعوة للإستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة مستقبلًا .

كان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قد تفقد عملية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة، والذى يعد أحد مشروعات الوزارة التى تهدف لضمان إستمراية تشغيل مكونات القناطر المختلفة بكفاءة من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر لزيادة التحكم فى إمرار التصرفات المائية المطلوبة وفى الأوقات المحددة.

كما تفقد أيضا خلال زيارته إلى أسوان، موقع المنطقة التجريبية لاستخدام الرى الحديث فى مزارع قصب السكر بزمام ترعة بلوخر بمركز ادفو بمحافظة أسوان، حيث تم تفقد محطتي الرفع المغذيتين للمنطقة وتفقد محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية وبعض هدارات القياس عند مآخذ الترع وغرف قياس مجمعات الصرف المغطى وبيزومترات قياس الرشح بالتربة.