الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: إستمرار حشد الدعم الدولى للمبادرة المصرية AWARe للتكيف مع المناخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا إفتراضيًا مع باربرا بومبيلي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لقمة "كوكب واحد"، لبحث مشاركة مصر في فعاليات القمة والمزمع عقدها في نيويورك في شهر سبتمبر ٢٠٢٤ على هامش الجلسة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تم تخصيصها هذا العام للمياه تحت عنوان "قمة مياه واحدة"

وأكد الدكتور سويلم أنه وفى إطار الدور الريادي لمصر في ملف المياه والمناخ على المستوى العالمى، فإن مصر حريصة على المشاركة في عضوية اللجنة التوجيهية المشكلة للإعداد للقمة، حيث ستشارك مصر كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لنقل وجهة النظر الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما أشار وزير الرى،لأهمية اللقاءات الإقليمية والدولية في تبادل الخبرات وقصص النجاح بين مختلف دول العالم، حيث تحرص مصر على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب في مجال إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ ونقل هذه التجارب لغيرها من دول العالم وخاصة الدول الإفريقية.

حشد الدعم الدولى لمبادرة AWARe والتي أطلقتها مصر

وأشار الدكتور سويلم لأهمية الإستمرار في حشد الدعم الدولى لمبادرة AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي حشدت بالفعل دعم كبير من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية، مع بدء عمل سكرتارية المبادرة من مقرها بجينيف والذى إستضافته المنظمة العالمية للأرصاد، حيث تم خلال اللقاء بحث سُبل الدعم المقترح تقديمه من "قمة مياه واحدة" للمبادرة.

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وقد إستعرض الدكتور سويلم النجاحات التي حققتها مصر على المستوى الدولى خلال الفترة الماضية لوضع قضايا المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس والسادس للمياه، ومؤتمرات المناخ COP27 وCOP28، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك، والاسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا وغيرها من الفعاليات الاقليمية والدولية.

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