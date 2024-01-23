الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البحوث الفلكية: تكشف حقيقة علاقة زلزال الأقصر بـ"سد النهضة"

زلزال
زلزال

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن وقوع هزة أرضية اليوم بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق الأقصر، هو من أول درجات الزلازل المتوسطة وليس له أي آثار سلبية رغم شعور المواطنين به.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الزلزال وقع في مناطق متشابكة جولوجيا ومن غير المتوقع حدوث أي تداعيات، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتصال مع المسئولين والمحافظ بالأقصر، وشركات السياحة والآثار وتم التأكد من عدم وجود أي آثار سلبية في المركز العمراني.

 90% من الزلازل لا يشعر بها المواطنون

وأكد أن أي كلام يثار حول ارتباط الزلزال بسد النهضة أو السد العالي لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن 90% منها لا يشعر به المواطنون باستثناء زلزال اليوم، وكان هناك منذ يومين زلزال في بني سويف، وأخر قبله بسوهاج ولم يشعر به المواطنون.

وتابع، أن الزلازل ظاهرة طبيعية تمامًا وليس لها تداعيات على المدى القريب أو البعيد ولا تأثير على المواطنين. 

للبحوث الفلكية الأقصر الزلزال هزة أرضية السد العالي سد النهضه

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