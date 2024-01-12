الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. زلزال يضرب منطقة قرب موقع نووى فى كوريا الشمالية

زلزال
زلزال

وقع زلزال بقوة 2.4 درجة قرب موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية، أمس الخميس، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" نقلًا عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وضرب الزلزال، الذي يبدو أنه وقع لأسباب طبيعية، منطقة على بعد 41 كيلومترًا شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية.

رُصد الزلزال عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش) على عمق 20 كلم.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت ستة اختبارات نووية في موقع بونغي-ري بين العامين 2006 و2017.

وتسبب اختبار 2017 النووي بزلزال بلغت قوته 6.3 درجات شعر به السكان عبر الحدود في الصين المجاورة.

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