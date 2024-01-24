غدًا.. برنامج "خميس السينما يناقش "سينما ذوي الهمم" في مركز الإبداع

ينظم مركز الابداع الفني – بساحة الأوبرا – التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، في السادسة من مساء غدٍ الخميس، ثاني أمسيات البرنامج السينمائي "خميس السينما".

تتناول الأمسية عرض مجموعة من الافلام التي تناقش (كيفية تناول موضوعات ذوي الهمم في الفيلم السينمائي) منها: "زي كل مرة" إخراج يوسف حسن يوسف، فيلم"سوبر داون" إخراج اسامة شعبان،وهو فيلم وثائقي يناقش فكرة دمج أصحاب متلازمة داون في المجتمع حيث ينظر إليهم المجتمع على أنهم متخلفين عقليًا وليس أصحاب قدرات مميزة، حصل الفيلم على العديد من الجوائز.

كما يعرض البرنامج الفيلم القصير "خارج الاطار" فكرة واخراج روان إبراهيم، والذي تتناول أحداثه الاختلافات الموجودة عند كل ذوي الاعاقه، وان الاعاقه ليست عائق بل سر وتحدي اجتازه كل شخص بقوة عزيمة آمالهم.