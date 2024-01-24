الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. برنامج "خميس السينما يناقش "سينما ذوي الهمم" في مركز الإبداع

مركز الابداع الفني
مركز الابداع الفني

ينظم مركز الابداع الفني – بساحة الأوبرا – التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، في السادسة من مساء غدٍ الخميس، ثاني أمسيات البرنامج السينمائي "خميس السينما".

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تتناول الأمسية عرض مجموعة من الافلام التي تناقش (كيفية تناول موضوعات ذوي الهمم في الفيلم السينمائي) منها: "زي كل مرة" إخراج يوسف حسن يوسف، فيلم"سوبر داون" إخراج اسامة شعبان،وهو فيلم وثائقي يناقش فكرة دمج أصحاب متلازمة داون في المجتمع حيث ينظر إليهم المجتمع على أنهم متخلفين عقليًا وليس أصحاب قدرات مميزة، حصل الفيلم على العديد من الجوائز.

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قصور الثقافة تقدم 30 عملًا إبداعيًا في سلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات" بمعرض الكتاب

كما يعرض البرنامج الفيلم القصير "خارج الاطار"  فكرة واخراج روان إبراهيم، والذي تتناول أحداثه الاختلافات الموجودة عند كل ذوي الاعاقه، وان الاعاقه ليست عائق  بل سر وتحدي اجتازه كل شخص بقوة عزيمة آمالهم.

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قطاع صندوق التنمية الثقافية مركز الابداع الفني الدكتور وليد قانوش البرنامج السينمائي خميس السينما كيفية تناول موضوعات ذوي الهمم في الفيلم السينمائي

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