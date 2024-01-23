الأوبرا وذاكرة الكاريكاتير يحتفلان بالذكرى 125 على ميلاد صاروخان

تنظم إدارة النشاط الثقافي بدار الأوبرا بإشراف عام د.خالد داغر، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة وأسرة رسام الكاريكاتير المصري الراحل ذو الأصول الأرمنية:ألكسندر صاروخان (1898-1977)؛ في السادسة من مساء الأحد 28 يناير، بالمسرح الصغير بالأوبرا، احتفالية: 125 عامًا على ميلاد صاروخان.

تبدأ الاحتفالية بافتتاح معرض: بورتريهات الإسكندرية، الذي ينظمه مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري. وأشار الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي أن المعرض يضم مستنسخات عالية الجودة لأكثر من مئة بورتريه كاريكاتيري من أول معارض صاروخان الكاريكاتيرية بالإسكندرية عام 1927، لمجموعة من الشخصيات التي عاشت في الإسكندرية في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين.

وتابع "الصاوي يرصد لنا صاروخان بريشته في هذا المعرض وجوه بعض أعلام ومشاهير الإسكندرية من مصريين وأرمن وأجانب ممن عاشوا بالإسكندرية في أواخر عشرينيات القرن الماضي، كما تكمن أهميته هذا المعرض كونه أول المعارض الكاريكاتيرية للفنان الراحل ألكسندر صاروخان بالإسكندرية، وأحد أقدم معارض البورتريه الكاريكاتيري التي وصلتنا معلومات كاملة وتفصيلية عنه حتى الآن.

كما يتضمن الحفل فقرة غنائية لكورال دزيادزان التابع لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، وعرض فيلم تسجيلي مدته نصف ساعة من تأليف وإخراج المخرج: معتز راغب، سيرة ومسيرة صاروخان من الميلاد حتى الرحيل. يليها فقرة استعراضية تقدمها فرقة الفولكور الأرمني زانكيزو التابعة لنادي جوجانيان.

ويختتم الحفل بندوة عن صاروخان ومناقشة لكتاب: بورتريهات الإسكندرية، للباحث والكاتب عبدالله الصاوي، الصادر بدعم من جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، احتفالًا بالذكري 125 على ميلاد صاروخان. يشارك في الندوة الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي، الباحث المُتخصص في تاريخ الكاريكاتير المصري، ومؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير والدكتور جورج نوبار سيمونيان، رئيس مجلس إدارة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة وسيلفا جرابت نارديان، حفيدة صاروخان.