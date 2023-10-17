الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كواليس إقالة "الجارديان" أقدم رسام كاريكاتير بسبب انتقاده نتنياهو

رسام الكاريكاتير
رسام الكاريكاتير ستيف بيل

أقالت صحيفة الجارديان البريطانية، رسام الكاريكاتير ستيف بيل، بسبب رسمه صورة ساخرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنتيامين نتنياهو، والتي عكست دعم بيل لفلسطين، رغم أنه يعمل في الصحيفة منذ 40 عامًا تقريبًا.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن الرسم الكاريكاتوري، يظهر نتنياهو وهو يجري عملية جراحية على بطنه، قطعا في الخطوط العريضة لقطاع غزة. 

اتهامات وهمية بمعاداة السامية

وقال بيل إن الرسم الكاريكاتوري تم حذفه بعد مكالمة هاتفية من الصحيفة أشارت إلى أن الرسم قد يشير إلى أكثر الصورة النمطية اليهودية المنتشرة في الأدب الإنجليزي "رطل من لحم" هي شخصية في أحد مسرحيات الكاتب البريطاني ويليام شيكسبير، وقال إنه مستوحى من رسم كاريكاتوري للرئيس ليندون جونسون في الستينيات.

وقال بيل في موقع X: "أرسلت الصورة في وقت سابق من هذا الشهر وبعد أربع ساعات... تلقيت مكالمة هاتفية مشؤومة من المكتب تحتوي على رسالة غامضة بشكل غريب، وأجابت أنا آسف لا أفهم، ليأتي الرد من المكتب.. رجل يهودي، رطل من اللحم، مجاز معاد للسامية".

txt

الأزهري يستنكر الحرب الإعلامية الكاذبة وتشويه صورة الفلسطينيين في الإعلام الغربي

وأضافت الإذاعة البريطانية أن مقرض المال شيلوك، من مسرحية شكسبير تاجر البندقية، يُعدّ أحد أكثر الصور النمطية اليهودية شهرة في الأدب الإنجليزي بسبب طبيعته الجشعة، وفي مسرحية بارد الشهيرة، يطلب شايلوك رطلًا من لحم أنطونيو إذا لم يتم سداد القرض في غضون ثلاثة أشهر.

وقال بيل: "تفسير صحيفة الجارديان لم يكن له أي معنى بالنسبة لي، إذ لا توجد إشارة إلى تلك المسرحية في كاريكاتيري، الذي يظهر نتنياهو وهو يستعد لإجراء عملية جراحية لنفسه وهو يرتدي قفازات الملاكمة، والعواقب الكارثية والتي لم يتم رؤيتها بعد".

وتابع: "الصورة نفسها مستوحاة من الرسوم الكاريكاتورية التي رسمها الراحل العظيم ديفيد ليفين للرئيس ليندون جونسون (LBJ) وهو يُظهر ندبة العملية الجراحية التي رسمها ليفين على شكل خريطة فيتنام".

ويقول متحدث باسم صحيفة الجارديان: "لقد تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل. لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءًا مهمًا من صحيفة الجارديان على مدار الأربعين عامًا الماضية - ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق".

وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أن رسم الكاريكاتير جاء في أعقاب التصعيد الذي يشهده قطاع غزة والقصف الإسرائيلي العشوائي والانتقامي على القطاع المحاصر، ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها بيل باستخدام صور معادية للسامية.

وتابعت أنه في عام 2020 رسم بيل كاريكاتير يظهر السير كير ستارمر وهو يحمل رأس جيريمي كوربين على طبق، وقد فسره البعض على أنه إشارة إلى رأس يوحنا المعمدان، الذي تم تقديمه إلى سالومي ابنة الملك اليهودي هيرودس.

وفي العام نفسه، غرد عضو البرلمان المحافظ ساجد جاويد قائلًا إن الرسم الكاريكاتوري الذي رسمه بيل - والذي يصور وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون كثيران مع حلقات في أنوفهما - كان "مسيئًا بشكل لا يصدق".

وقال جاويد إنها "تذكرنا بالرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية من القرن الماضي"، مضيفا أن صحيفة الجارديان يجب أن تعرف المزيد".

الجارديان رسام الكاريكاتير لفلسطين نتنياهو ستيف بيل

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

"أخت بلادى".. إشادات واسعة بإذاعة النشيد الوطنى السودانى فى مدرسة مصرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟