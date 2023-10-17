الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهري يستنكر الحرب الإعلامية الكاذبة وتشويه صورة الفلسطينيين في الإعلام الغربي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

توجه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف إلى جمهورية العراق الشقيق، بدعوة ورعاية كريمة من القائمين على الحضرة القادرية الجيلانية العريقة في بغداد، السيد عفيف الدين الجيلاني والسيد خالد الجيلاني.

واشتملت الزيارة على فعاليات علمية تخطو نحو مزيد من الترابط بين البلدين، والدعم للأشقاء في العراق.

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والتقى الأزهري الدكتور مشعان الخزرجي رئيس دائرة الوقف السني، الذي استقبل فضيلته بحفاوة بالغة وعقد مأدبة غداء على شرف استقبال الدكتور أسامة الأزهري.

ثم عقد المجالس العلمية الحديثية في ضيافة الحضرة القادرية بحضور العلماء وطلاب العلم من مختلف محافظات العراق وقراءة عدة كتب وأجزاء حديثية.

محاضرة في كلية الإمام الأعظم بحضور قيادات الكلية والعلماء

وألقى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري محاضرة في كلية الإمام الأعظم بحضور قيادات الكلية والعلماء والأساتذة وطلبة الدراسات العليا، ثم زار المزارات الشريفة، مرقد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية، ومرقد الإمام موسى الكاظم وحفيده الإمام محمد الجواد في الكاظمية، ومرقد الإمام معروف الكرخي وبجواره مرقد الإمام الدارقطني والإمام الشهاب الآلوسي، وعدد من الأمسيات في رحاب الحضرة القادرية حضرها عدد من الوجهاء والأعيان والعلماء والمنشدين وطلاب العلم.

وحرص الأزهري خلال فعالياته العلمية في العراق على أهمية نصرة القضية الفلسطينية، والدعاء إلى الله أن ينصر أشقائنا في فلسطين على المحتل الصهيوني المجرم المعتدي، وأن يتقبل شهدائنا في عليين، وأن يلطف بأهلنا الكرام في غزة.

وندد الأزهري بجرائم الاحتلال الصهيوني المتكررة وقال: احتلال صهيوني للأرض الفلسطينية منذ عقود، ثم عدوان همجي مستمر، ومذابح وحشية مريرة، ثم القصف الصهيوني الهمجي، ثم الحصار والتجويع وقطع الماء والكهرباء عن أشقائنا في غزة، وإجبار أشقائنا هناك على التهجير والنزوح، ومحاولة توطين أبناء فلسطين في أي مكان في العالم وتصفية القضية الفلسطينية.

واستنكر الأزهري الحرب الإعلامية المكثفة التي تستعمل الكذب والتزوير وتشويه صورة الفلسطينيين المقهورين في الإعلام الغربي، وجلب الأساطيل الأمريكية والبريطانية.

ودعا قائلًا: اللهم اقهر المعتدي المجرم الأثيم، واقذف الرعب في قلوبهم، والطف بأهلنا في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا، وانصرهم بنصرك، وعجل لهم بالفرج واللطف والنصر، واحفظ المسجد الأقصى والقدس الشريف وأكناف بيت المقدس.

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الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية علماء الأزهر الشريف جمهورية العراق الشقيق

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