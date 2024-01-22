الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نهى صبحي: رواية "دنجوانة " تتناول موضوعات + 18

نهى صبحي
نهى صبحي

صدر حديثا عن دار روافد للنشر والتوزيع المجموعة القصصية «دنجوانة»، للكاتبة المسرحية نهى صبحي، استعدادا لطرحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

في تصريحات خاصة لـ"الدستور"  قالت الكاتبة المسرحية والقاصة نهى صبحي: " تأتي المجموعة القصصية  في 26 قصة و8 تلميحات، وأكثر ما يميز هذه المجموعة على حسب ما وصلني من القراء هو الجرأة ومناقشة موضوعات شائكة غالبا لا تتطرق اليها الكاتبات العربيات.

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أضافت “صبحي” إلى ان الفكرة العامة التي قامت عليها "د نجوانة " هي مناقشة وطرح فكرة المرأة المتعددة العلاقات عبر نص قصصي، يشير الى ما يجري في المجتمع المصري من تحول يجري على ارض الواقع، والتي منها  على سبيل المثال لا الحصر: وجود سيدات تحترف القوادة وتمارسها، وذلك عبر تقديم رجال يمارسن العلاقة الحميمية مع رجال اخرين، وهو الأمر الأكثر غرابة.  إلى جانب ذلك تطرح المجموعة  قضايا "البويات " السيدات والبنات اللواتي يتمثلن الرجال ويعيشن كل التفاصيل الحياتية واليومية  للرجل بدء من حلق الشعر وتحديد اللحى والشارب، وهذا   يظهر عبر طبقات وانماط اجتماعية مختلفة.

 وتشير صبحي إلى ان عبر المجموعة القصصية قدمت ما استندت فيها على  قراءت ودراسات معمقة في مجال الفنون  على سبيل المثال  قصة " الموناليزا التي ابتلعت دافنشي " والتي تروي تفاصيل اكتشاف الموناليزا عبر تخيل ادبي 

وحول وضع علامة “ + 18” قالت صبحي: المجموعة ترصد قاع المجتمع وقضاياه الشائكة، المشهد الذي يصعب على الأطفال استيعابه وتحليله دون تقديم مبررات أو حلول،  يتخلل كتابة ذلك تمثل حالة  هذه الشخصيات واللغة الخاصة لكل شخصية والبيئة المحيطة بها، والتي تستوجب منى ان اشير ان المجموعة “+ 18”، ذلك ان الأدب في العموم دوره طرح القضايا ونقل صور الواقع  بعدسة الكاتب الخاصة لا عرض حلول لها، أما عن الأعمال الروائية  والقصصية، التي  تتنصل من هذا الواجب تجاه القراء فاعتقد هذا غير ملزم لي، خاصة ان هناك أعمال فنية عديدة أقل جرأة  في طرحها لمثل هذه القضايا اعتمدت الاشارة إلى ان هذه الاعمال يقرأها فوق سن الـ 18 عام.

 

 

 

المجموعة القصصية دنجوانة الروائية نهى صبحي 26 قصة و8 تلميحات الموناليزا التي ابتلعت دافنشي

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