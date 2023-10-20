نهى صبحي لـ الدستور: القضية الفلسطينية من أولويات الأمن القومي المصري

قالت الكاتبة القاصة والمسرحية نهى صبحي، تعقيبا على الأحداث المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون بقطاع غزة: "اللعنة على الكلمات التي لا تعبر عما بداخلي، وعلى جميع اللغات التي تقف عاجزة أمام هول المنظر، تبًا لتلك الموهبة التي لا تسعفني في التعبير عن حجم الغاضب الكامن داخلي، والحزن الذي يمزق أحشائي، للمرة الأولى أقف عاجزة أما خط البصر الذي لايتسع صدره لهذا المشهد المروع.

وتابعت صبحي لـ الدستور: "إذا تنحت العاطفة جانبًا، رغم استحالة الأمر، كونها جزء لايتجزأ من المشهد الراهن، نظرًا لأن الأوضاع الراهنة في غزة تستهدف الوتر الإنساني المهترئ، أما عن موقف مصر الرسمي والشعبي المشرف من الاحداث، فهو لاينحصر على صعيد واحد، فإن القضية الفلسطينية تحمل عدة وجوه أخرى، ومما لا شك فيه أنها بالتأكيد من أولويات الأمن القومي المصري، فجرح الشعب الفلسطيني الشقيق ينزف في قلوب المصريين أجمع، وأننا وارواحنا فداء لدمائهم العطرة.

وأشارت إلى أن تتشعب القضية مرتكزة على عدة نقاط أساسية، من وجهة نظري الخاصة، يأتي في الصدارة مشهد استهداف النساء والأطفال بشكل خاص، وهذا ما يشير إلى ان إسرائيل تعلم جيدًا أن هؤلاء الأطفال هم حماة المستقبل، هم الأمل في الاستقلال الذي ينبثق من حاضرنا الراهن إلى مستقبل أكثر اشراقًا وتزان وقوة وانتماء، وهم سند فلسطين القادم بقوة وبغضب، فقرر الكيان الصهيوني الخلاص من قوة سند المستقبل ومن الأم القوية التي تنجبه من الأساس، لكنهم غافلون عن أن هناك قوة عظمى واحدة متحكمة في الكون أجمع هو الله الحي القيوم والذي لاتاخذة سنة ولانوم، أي القائم والقادر على رد حقوق عبادة الضعفاء، ليستيقظوا يومًا على معجزة ألاهيه تضربهم بطغيانهم.

مظاهرات لتأييد الرئيس

يذكر أن عديد من مظاهر التأييد والمسيرات الحاشدة، التي خرجت أمس، لتأييد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث تطورات الوضع في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهلها المحاصرين تحت القصف، منذ يوم السابع من أكتوبر.