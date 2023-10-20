الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحركة الوطنية" يشارك في مظاهرات دعم فلسطين: فوضنا الرئيس السيسي لحماية حدود مصر

حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية

شارك حزب الحركة الوطنية المصرية في المحافظات فى مظاهرات دعم القضية الفلسطينية  وفي إطار هذا المشاركة، أعرب الحزب عن دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية الأرض والحدود المصرية.

فى محافظة السويس شارك حزب الحركة الوطنية المصرية، بقيادة الأمين العام للحزب بالمحافظة، أحمد كمالي، في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية، وفي إطار هذا المشاركة، أعرب الحزب عن دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية الأرض والحدود المصرية.

تمت المظاهرات تحت شعار دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الذي يستهدف المدنيين في فلسطين. وفي هذا السياق، أكد كمالي على أهمية دعم الرئيس السيسي في الجهود الرامية للمساهمة في تحقيق السلام وضمان الأمن القومي المصري.

ومن ناحية أخرى، أبدى حزب الحركة الوطنية المصرية رفضًا قاطعًا لأي مخطط لتوطين أهل غزة في سيناء، معتبرًا هذا الخيار غير مقبول. وشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والدور الكبير لمصر في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

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وأعلن حزب الحركة الوطنية المصرية في محافظة بورسعيد رفضه لكل ما تخطط له قوي الشر لتوطين اهل غزة في سيناء وتفويض الرئيس السيسي اتخاذ اي قرار يراه مناسبا لحماية الامن القومي المصري.

وخرج المئات من أعضاء وقيادات الحزب بمحافظة بورسعيد برئاسة الأمين العام للحزب اسلام زيدان  للمشاركة في دعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان الغاشم الذي يجري على أرض فلسطين من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأشاد اسلام زيدان الأمين العام لحزب الحركة الوطنية ببور سعيد، بالتحركات المصرية التي تستهدف إيصال المساعدات الي أهالي غزة والمصابين وحماية أراضيهم من المؤمرات الدولية التي تريد تصفية القضية الفلسطينية وانها وجودها مسددًا علي ان مصر ستظل وستبقي هي السند والدرع الحامي لكل العرب وليس لفلسطين فقط


الحركة الوطنية بكفر الشيخ تشارك في مسيرات دعم فلسطين


وفي محافظة كفر الشيخ شارك حزب الحركة الوطنية المصرية  في مسيرات وتظاهرات دعم فلسطين والتي نظمتها ميداني النصر بالمحافظة وشاركت فيها عدد من الأحزاب والقوي السياسية وسط حالة من الرفض الشعبي لما يحدث في غزة من اعتداءات وحشية علي المدنيين العزل.

وقال الدكتور احمد نشأت أمين شباب الجمهورية بالحزب إننا نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري ودعمه وتأييده الكامل للموقف المصري في القضية الفلسطينية مؤكدًا رفضه القاطع شأنه شأن كل أبناء الشعب المصري مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.
وأضاف نشأت نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري كما ندعم الرئيس السيسي في دوره العظيم في القضية الفلسطينية ببقاء شعب فلسطين على أرضه فلا أرض بلا شعب.


الحركة الوطنية بالدقهلية يشارك في مسيرات دعم فلسطين وتفويض السيسي


فيما شارك حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الدقهلية برئاسة الامين العام للحزب بالمحافظة مدحت الفيومي في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة من اجل حماية الارض والحدود المصرية ورفض توطين اهل غزة في سيناء.

وعبر الفيومي عن استيائه لما يحدث في أرض غزة من اعتداءات وحشيه تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية مطالبا بضرورة أن يكون هناك وقفة جادة لمنع تدهور الأوضاع في غزة وحشد المجتمع الدولي لإدانة ما يحدث في فلسطين من بربرية وعدوان غاصب الأرض والعرض.


الحركة الوطنية بالإسكندرية يشارك في مظاهرات دعم فلسطين ويدعم الرئيس السيسي

 

وشارك حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة  الأمين العام للحزب بالمحافظة، أحمد الهلباوي، في مظاهرات دعم القضية الفلسطينية وتعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني

وأكد الهلباوي  دعم الحزب  الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في جهوده لحماية الأمن الوطني المصري والحفاظ على حدود مصر وسيادتها. وتمثل هذا الدعم في تفويض الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات اللازمة من أجل الحفاظ على سيادة مصر وحماية أرضها.

وأضاف أمين الأسكندرية أن الحزب  يعرب عن رفضه القاطع لمخططات التوطين التي تهدف إلى نقل أهل غزة إلى سيناء، مؤكدًا على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

شهدت المظاهرات مشاركة واسعة من قبل أعضاء الحزب ومؤيدين آخرين، حيث تم التأكيد على أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها.

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