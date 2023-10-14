الحركة الوطنية: الحزب اختار أن يكون فى صف السيسى بانتخابات الرئاسة

قال اللواء أشرف عبدالعزيز، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن مصر أم الدنيا تتطلب منّا الوقوف ومساندتها في أي أزمة تواجهها، مشيرًا إلى أن مشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة لا بُد أن يكون مشهدًا يليق بمصر وحضارتها وتاريخها، سواء من المرشحين أو من الناخبين الشعب العظيم، الذي لا بد وأن يشارك بقوة في هذا العرس الديمقراطي الكبير.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال كلمته بمؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية الذي عقد بمحافظة الإسكندرية، إلى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، إلى أن موقف الحزب واضح وصريح في هذه الانتخابات، واختار أن يكون في صف المرشح الرئاسي السيسي، من أجل دعم الدولة ودعم استقرارها وحالة الأمن التي ينعم الشعب.

وتابع: كل قراراتنا وكل الآراء في الحزب يسبقها نقاش موسع ودراسة موضوعية خاصة عندما يكون القرار مصيريا متعلقا بمصر ومستقبلها السياسي، هذه الدولة العميقة صاحبة الحضارة التي تستحق منا كل التضحيات والتخلي عن مصالحنا الضيقة وإعلاء شأن مصر فوق الجميع، ولا أتصور أن من يحلم بحكم مصر هو من يستيقظ مبكرًا، فكل من يريد الحكم لا بُد أن يكون مؤهلاً، خاصة أننا نمر بظروف وتحديات صعبة، وبالتالي نحن نؤيد ونبارك بكل القوة ترشيح السيسي للرئاسة؛ لأنه من وجهة نظري أفضل الأسماء المطروحة على الرأي العام.



شارك في المؤتمر وفد رفيع من أعضاء الهيئة العليا للحركة الوطنية المصرية والأمانة العامة وأمناء الأمانات المركزية ونواب ومساعدي رئيس الحزب.