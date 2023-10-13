الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحركة الوطنية من الإسكندرية: ندعم السيسي ولا وقت للرقص على أحبال الحياد

حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية

قال أحمد الهلباوي أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الإسكندرية وعضو الأمانة العامة، إن حب مصر أمر متجذر فينا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إذًا فنحن نبايعه ونؤيده ونقول له: “سر على بركة الله واستكمل مسيرة البناء في مصر الحديثة والجمهورية الجديدة وجميعنا خلفك”، جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري عقده الحزب بمحافظة الإسكندرية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وحث الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات ورسم صورة ديمقراطية مشرفة للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي وكل دول العالم بمشاركة الهيئة العليا للحزب ونواب رئيس الحزب وعدد من قيادات الأمانة العامة ورموز العمل السياسي والشعبي والبرلماني بمحافظة الإسكندرية.

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وأضاف أحمد الهلباوي الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الإسكندرية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة مناسبة لتقديم مشهد حضاري وعرس انتخابي يعكس حجم ومكانة الدولة المصرية ويضعها في منزلتها التي تليق بها، مشددًا على أن الحزب يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية من أجل دعم حالة الاستقرار في الدولة واستكمال ما بدأه من مشروعات قومية وحركة تطور وعمران تشهدها البلاد على جميع الأصعدة.

وأضاف أحمد الهلباوي المرحلة الحالية حرجة تواجه فيها الدولة سيل من الإشاعات والفتن والتحريض والتشويه الأمر الذي يقتضي منا ضرورة أن ننحي أغراضنا ومصالحنا الشخصية ونعلي من مصلحة الدولة واتخاذ مواقف واضحة تساند حق المصريين في العيش في أمن وأمان واستقرار فلا مجال للمواقف الرمادية ولا وقت للرقص على أحبال الحياد فالوطن بحاجة إلى كل جهد وكل كلمة طيبة تقال في أوقات المحن.

حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية
حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية
حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية
حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية
حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية
حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية
حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية
حزب الحركة الوطنية بالاسكندرية
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