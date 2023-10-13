الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي قضى على الإرهاب وحقق الأمن والأمان (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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مواطن: أبايع السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 ( فيديو)

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مواطن: «السيسي» وفر لنا حياة كريمة والمشروعات القومية أحدثت طفرة

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية وساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة الانتخابات المقبلة، مؤكدا على أنه وفر للدولة المصرية الأمن والأمان وحمى مصر من الإرهاب.

ويضيف: "احنا معاك ياريس وبندعمك خليت البلد حلوة وعيشتنا كويسة.. كنا عايشين قبل كدا في إرهاب وخوف لحد ما هو أنقذنا.. أحنا معاك ياريس وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

 إنجازات الرئيس السيسي 

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

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