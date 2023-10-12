مواطن: «السيسي» وفر لنا حياة كريمة والمشروعات القومية أحدثت طفرة

أعلن أحد المواطنين دعمه لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في المعركة الرئاسية المقبلة والتي تنطلق خلال شهر ديسمبر القادم ، مؤكدا أن مصر شهدت في عهده رخاءا واستقرارا وازدهارا غير مسبوق ويستحق أن يكمل مشواره، نحن نستحق كشعب أن ننعم بالاستقرار وأن يشهد وطننا حالة من التقدم بعد فترة عصيبة شهدتها البلاد قبل توليه المسؤولية.

وأضاف أن المشروعات التي قام بها خلال الفترة الماضية لا تحتاج لأحد للتحدث عنها، فاستفاد منها الملايين من المواطنين سواء كانت مبادرة حياة كريمة أو مبادرة 100 مليون صحة أو خطة القضاء على العشوائيات وتوفير السكن الكريم للمواطنين.

تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها للشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

الحملة الرسمية للرئيس السيسي تستقبل الأحزاب

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة أمس الثلاثاء، وفدًا من حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى.

استقبل الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، مرحبًا بتشريفهم بمقر الحملة.

وتابع “فوزي” موجهًا الشكر والتقدير لدور حزب الغد بالمشاركة الفعّالة في دعم المرشح، ودور الحزب في مناشدته للسيد عبدالفتاح السيسي الترشح، حيث عقدوا العديد من المؤتمرات لدعم وتأييد المرشح، مؤكدًا على مبدأ التشاركية الجماعية بين كافة أطياف الشعب المصري، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

وفي نفس السياق، أكد وفد حزب الغد، على قيامهم بعدة مؤتمرات توعوية للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك إبراز إنجازات المرشح الرئاسي على مدار الفترة الماضية.

وأشار وفد "الغد" إلى أن المرشح الرئاسي نجح في تحقيق التوازن بين التنمية والبنية التحتية والأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدين أن الحزب يعمل على ابتكار وسائل جديدة لمساعدة الحملة الانتخابية في إظهار صورة مصر بالشكل الأمثل.