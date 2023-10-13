الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى سالم: الرئيس السيسى حسم الجدل حول دعوات النزوح لسيناء

النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة، تنم عن وعي وإدراك كامل لأبعاد مخططات تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين. 

وأشار سالم إلى أن مصر من أكثر الدول التي تحملت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية، وخاضت حروبًا حتى تعود الأرض لأهلها، فقد كان لها دور بارز في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وهذا ليس جديدًا على الدور المصري والقيادة السياسية الحكيمة.

كلمة الرئيس تنبه لمخططات مدعومة 

وأوضح وكيل "خطة النواب"، أن كلمة الرئيس تنبه لمخططات مدعومة لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين والتنكيل بالمقاومة وصنع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 48، وهذا لن يحدث لأن مصر تبذل كل ما تستطيع لنجدة الفلسطينيين.

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موضحًا أن السيد الرئيس بكلمته الحاسمة وضع حدًا لما يشاع حول نزوح الفلسطينيين لسيناء وهو الأمر المرفوض من الجانبين المصري والفلسطيني.

وأضاف: "الرسالة كانت واضحة في مواجهة حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وتزيل كثيرًا من اللبس والغموض الذي تشيعه دوائر غربية حول الموقف المصري".

وأشار  سالم إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر في كلمته، من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.

ونوه الي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني.

وشدد سالم على أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة و«لا تخضع لضغوط من أحد».

القضية الفلسطينية وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين لسيناء قطاع غزة

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