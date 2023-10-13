الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسى أمس تؤكد عقيدة مصر فى الدفاع عن الأمة العربية

الدكتور محمد أسعد
الدكتور محمد أسعد مساعد

أشاد الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما تضمنته من رسائل واضحة خلال حفل تخرج أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية صاحبة المبادئ والبطولات الوطنية.

وقال الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن خطاب الرئيس السيسي جاء تأكيدًا على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تتخلى عن مبادئها التي أصاغتها قواعد التاريخ والجغرافيا في الدفاع عن الأمة العربية مقدمة كل غالٍ ونفيس من أجل إعلاء الحق العربي.

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محمد الباز: خطاب الرئيس السيسى أمس يرصد فلسفة الحكم فى مصر منذ 2014

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أهمية دعوة كل الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة


وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن على أهمية دعوة كل الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على خروج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة إلى مسار التفاوض وهو الطريق الأفضل لعودة الاستقرار.

المجتمع الدولي يتحمل مسئولياته 

وطالب الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين العُزل في قطاع غزة والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وندد الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ما يقوم به الكيان الصهيوني من مخططات للتهجير القسري والنزوح الجماعي للشعب الفلسطيني والهدف منه تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، مؤكدًا على أن الأفكار الخبيثة لإيجاد وطن بديل لأهل فلسطين لا تجدي وستظل فلسطين حاضنة أهلها إلى الأبد.

حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العسكرية المصرية القضية الفلسطينية

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