الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: خطاب الرئيس السيسى أمس يرصد فلسفة الحكم فى مصر منذ 2014

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأكاديمية أمس، يمكن وصفه بأنه فلسفة نظام حكم في مصر منذ 2014 حتى الآن، وأكثر من مجرد رسائل، والقائم على أن ما يمكن أن نحله بالسلام، لا يمكن أن نلجأ فيه للحرب أبدًا.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن أي تصعيد لا يؤدي إلى سلام لن يتم اللجوء إليه، واصفًا إياه بأنه "عبث"، وهي أفضل تشخيص للمشهد.

 

العمل على خطة هجومية لتحرير سيناء

وأشار رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور" إلى أن الرئيس محمد السادات بعد تولي الرئاسة في 19 أكتوبر 1970 بثلاثة أيام، جلس مع القادة وبدأ العمل على خطة هجومية لتحرير سيناء، لافتًا إلى أن الحرب هي أداة سياسية ولكن بوسيلة أخرى. 

وتابع: "أختلف مع رأي الكاتب محمود مسلم حول أن وزراء الخارجية العرب لا بد أن يعرضوا ما حدث لفلسطين من انتهاكات على العالم، لأن هذا العالم هو الذي يقتل ويدعم".

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