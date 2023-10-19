الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

مسعود شومان: قرار الرئيس السيسى يؤكد النظرة العميقة لطبيعة القضية الفلسطينية

الشاعر مسعود شومان
الشاعر مسعود شومان

قال الشاعر والباحث في الفلكلور المصري مسعود شومان، تعقيبا على المشهد المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة: "إن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض التهجير عمل وطني يؤكد عظمة الدولة المصرية، وحرصها على تمكين الفلسطينين من وطنهم وعدم إخلاء أراضيهم لاستكمال مخطط الاستيطان، فلا يعقل  أن يدافع شعب عن أرضه من أرض جيرانه وتتحول الأرض المصرية الآمنة لساحة حرب وتتسع الدائرة لضحايا بشكل أكبر".

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وأضاف: "كما  أن قرار الرئيس السيسي يؤكد علي النظرة العميقة لطبيعة القضية وحماية أرضنا والحرص على تأمين حدودنا، فضلا عن الحرص على مراعاة المشاعر الوطنية لشعبه وللشعوب العربية وعدم انفلات الأمور في المنطقة خاصة مع ما تتعرض له غزة من عدوان سافر، وما أكده الرئيس يعني حماية أرض مصر وتجنب الدخول في حروب ستستمر طويلا".

 وتابع "شومان": "أثمن قرار الرئيس السيسي والدور الذي تلعبه مصر في حماية الشعب الفلسطيني وحماية أرضه برفض تهجيره وتمكينه من أرضه التي يدافع عنها، وحماية حدودنا من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية، وكذا حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم، فلا أرض بلا شعب، وشعب فلسطين عاش معاناة تاريخية عشناها معه وقلوبنا ومشاعرنا الوطنية تدعم بقاءه دفاعا عن الحق التاريخي والمصير المشترك والوقوف دفاعا عن قضية العرب التاريخية المتمثلة في القضية الفلسطينية وحمايتها من الزوال من القاموس العربي الوطني  إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن".

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وأكد أنه يثمن قرار الرئيس السيسي والدور الذي تلعبه مصر في حماية الشعب الفلسطيني، وحماية أرضه برفض تهجيره وتمكينه من أرضه التي يدافع عنها.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، من أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

مسعود شومان قطاع غزة مخطط الاستيطان حماية الشعب الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي

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