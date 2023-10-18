الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

سهير عبد الحميد: ما يحدث في غزة مخطط إسرائيلي همجي لتصفية القضية

الباحثة سهير عبد
الباحثة سهير عبد الحميد

قالت الكاتبة والباحثة سهير عبد الحميد،  إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني حلقة جديدة ضمن سلسلة الاعتداءات الوحشية للاحتلال على طريقة استهدافها لـ دير ياسين وصبرا وشاتيلا ومدرسة بحر البقر ومصنع أبي زعبل.

وتابعت “عبد الحميد” في تصريحات لها، أن الاحتلال يحاول تنفيذ مخطط جديد لتصفية القضية وتهجيرالفلسطينيين، وهو ما رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اليوم الأول.

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وأكدت “عبد الحميد”: “لا شك أن مشاهد القتل والدمار واغتيال الأطفال والنساء وفاجعة قصف مستشفى المعمداني هزت وجدان الشعب المصري الذي خرج بكل طوائفه يهتف ضد الاحتلال دعمًا للأشقاء الفلسطينيين”.

ولفتت إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على غزة كشف لنا مجددا عن قبح السياسة الأمريكية وتحيزها وسائر الدول الأوروبية للاحتلال الإسرائيلي.

واختمت: “بقاء أهل فلسطين على أرضهم هو جزء من آليات الحفاظ على استمرار القضية”.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، من أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

سهير عبد الحميد مدرسة بحر البقر قطاع غزة ياسين وصبرا وشاتيلا فاجعة قصف مستشفى المعمداني

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