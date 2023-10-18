حسين حمودة: موقف مصر من القضية مشرف ومناسب لأهل فلسطين

تحدث الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة عن الوضع في فلسطين المحتلة وتحليله لما يحدث وتدخل مصر في الأمر، قائلا: “الوضع الآن في غزة، وخلال عقود طويلة سابقة في فلسطين كلها، وضع مأساوي تمامًا.. وهو طبعًا يستند إلى قوة الكيان الصهيوني العسكرية وإلى مساندة الحكومات الغربية التي تعتبر إسرائيل - امتدادًا لها- في الشرق الأوسط، كما تستند إلى سيطرة إسرائيل على أغلب منصات الإعلام الغربي الكبيرة.. وطبعًا من وجهة أخرى اعتمد هذا الوضع على أن العرب، خلال عقود طويلة سابقة، ظلوا مختلفين، وأحيانا متصارعين، فيما بينهم على مستويات متعددة”.

وأضاف حمودة في تصريح خاص لـ"الدستور":" الجديد الآن، في هذا الوضع المأساوي، أن إسرائيل لم تعد تهتم بترويج الفكرة التي طالما روجت لها، والتي تزعم أن "عملياتها العسكرية - العدوانية في الحقيقة – تحافظ على"، “قيمة أخلاقية ما.. لقد تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، وتخطت كل القيم الإنسانية، واندفعت بوتيرة أسرع وأكبر توحشا في مسار كانت تمضي فيه منذ عقود لترسيخ وجودها على أرض فلسطين”.

وتابع: “الإيجابي في ممارسات إسرائيل الأخيرة أن جماعات حاشدة، من شعوب بلدان كثيرة تؤيد حكوماتها إسرائيل تأييدا مطلقًا، لم تعد تصدق ما يروجه الإعلام الواسع لها، وأصبحت الصورة المشوهة، على الأقل ترى جزء كبيرا منها، بوضوح تام”.

ويختتم: “وفيما يخص الموقف المصري من الأحداث الأخيرة، ومن القضية الفلسطينية بوجه عام، فهو موقف داعم ومؤيد ومدافع عن حقوق أهل فلسطين دائما.. ورفض مصر لمحاولة تهجير الفلسطينيين إلى أراض أخرى يتوافق طبعا مع موقف الفلسطينيين أنفسهم، فهذا يعني إنجاحا لمحاولات الإسرائيلية لتغييب قضية فلسطين بأكملها”.