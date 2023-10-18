"يا فلسطين حرة ليوم الدين".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنصورة تنديدًا بجرائم إسرائيل

نظم عدد كبير من طلاب جامعة المنصورة، مظاهرات طلابية لدعم القضية الفلسطينية.

ورفع الطلاب عددًا من اللافتات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر لقطاع غزة، وقصف المستشفي المعمداني في غزة الذي أودى بحياة أكثر من 500 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

وردد الطلاب العديد من الهتافات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي منها: «يا فلسطين عشت حرة ليوم الدين»، «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين»، «يا أرض القدس يا حبيبة هتعيشي حرة ليوم القيامة».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الرئيس يوجه رسائل قوية

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة رسائل مهمة، بشأن التصعيد في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي نحتاج جميعًا أن نسهم في الاستثمار الكبير الذي قدمناه في هذا السلام، ولا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

ومن خلال السطور التالية، نبرز أهم رسائل الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.